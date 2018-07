DIVULGAÇÃO

A Ford anunciou na última terça-feira, 23, o aplicativo Peer-2-Peer Car Sharing. O objetivo do app é a facilitação do aluguel e compartilhamento de carros entre motoristas por curtos períodos de tempo.

Para participar do processo, os motoristas devem inscrever seus carros em um software especial da companhia. De acordo com a Ford, todos os interessados deverão passar por um processo de aprovação para possibilitar o empréstimo entre os usuários.

Por enquanto, o alcance do programa é limitado e será útil apenas para 14 mil motoristas de 6 cidades dos EUA e para 12 mil motoristas em Londres. Isso acontece pois a empresa possibilitará o ingresso no app apenas para quem comprou um automóvel através do Ford Credit, sistema de financiamento da fabricante.

“A maioria dos veículos ficam estacionados e fora de uso a maior parte do tempo. Isso pode ajudar os clientes a ganhar um dinheiro extra e manter seus veículos em uso”, disse David McClelland, vice-presidente de marketing da Ford Credit ao The Verge.

Ainda não há informações sobre uma possível abertura do app para o público em geral.