Esse cara da foto é o Digit, um projeto de robô da Ford, que terá como função acompanhar vans autônomas em entregas de produtos. A empresa anunciou a novidade nesta quarta-feira, 22, e disse que a máquina, que ainda está em fase de testes, seria responsável por levar a mercadoria do veículo até a casa do cliente.

Para esse projeto, a empresa, que é a segunda maior fabricante de carros dos Estados Unidos, fez uma parceria com a fabricante de robôs Agility Robotics. A Ford disse que está trabalhando da melhor forma para integrar o Digit a suas vans autônomas de entrega.

Segundo a Ford, o robô é capaz de carregar mercadorias de até 18 kg. Ele também consegue subir e descer escadas, além de andar por terrenos irregulares.

“Nem sempre é conveniente para as pessoas saírem de suas casas para receber as encomendas”, disse Ken Washington, diretor de tecnologia da Ford.

Em 2017, Ford comprou a startup de comando autônomo Argo AI. Desde então a Ford está concentrada em oferecer serviço de veículos sem motorista a diversos parceiros. Uma das parceiras da Ford é a Lyft – a ideia aqui é integrar os carros autônomos desenvolvidos pela fabricante ao aplicativo de caronas da startup. No ano passado, em Miami, nos Estados Unidos, a empresa lançou um projeto piloto de carro autônomo de entregas com parceiros como a pizzaria Domino’s./ COM REUTERS