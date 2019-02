Popularizada por jogos como Pokémon Go, a tecnologia de realidade aumentada -- que insere uma camada virtual sobre o mundo real, normalmente com ajuda de uma tela -- vai ganhar uma nova utilização no Brasil. A partir do primeiro semestre deste ano, a Ford anuncia nesta terça-feira, 12, que vai utilizar a tecnologia em algumas concessionárias para agilizar o diagnóstico e a correção de falhas em automóveis. Sem revelar números, a empresa diz esperar que boa parte de sua rede já tenha adotado a novidade até o final de 2020.

A novidade será a primeira experiência da Ford com a tecnologia de realidade aumentada aplicada em serviços. Até o momento, a montadora já tinha experimentado a tecnologia na fabricação de carros, em parques industriais fora do Brasil.

Ford Óculos serão usados inicialmente em 10 concessionárias

Hoje, quando um carro chega a uma concessionária, um técnico avalia quais são as falhas do veículo. Caso o motivo do um erro não seja identificado, o profissional precisa ligar para a central da Ford e tentar tirar dúvidas com engenheiros da montadora via telefone. Quando o resultado da consulta não é o suficiente, o especialista viaja até a concessionária e faz a avaliação do veículo no local. Com ajuda de óculos de realidade aumentada, o acompanhamento do engenheiro acontecerá em tempo real. Munido do dispositivo, o técnico poderá fotografar, filmar e até mesmo fazer uma transmissão em tempo real para o especialista lotado na central. Mesmo a quilômetros de distância, o engenheiro poderá dar as instruções para a correção do problema.

“A tecnologia permite ao engenheiro que circule no computador uma imagem vista pelo técnico pelos óculos. Isso ajudará o funcionário a identificar, por exemplo, uma parte específica do carro que precisa passar por testes. É uma economia enorme em despesas de viagem e traz mais comodidade para nossos clientes” explica Joaquim Arruda Pereira, diretor de serviços ao cliente da Ford para a América do Sul, ao Estado.

Conexão. Para que os dois colaboradores se conectem, um software foi criado por engenheiros da Ford no Brasil. O programa interliga as imagens geradas pelos óculos com o sistema da montadora, permitindo que engenheiros assistam em telas de computador exatamente o que o técnico na concessionária está vendo no dispositivo.

A fabricante não sabe exatamente em quanto tempo a tecnologia deve diminuir o processo de ajuste dos veículos, mas estima que o uso dos óculos poderá reduzir "dias de espera" no conserto de um veículo.

Inicialmente, dez concessionárias devem participar do projeto piloto. Nessa fase, técnicos e engenheiros devem ajudar a “afinar” o sistema desenvolvido pela Ford para só então, no segundo semestre do ano, espalhar o serviço para a rede da montadora. Esse processo de expansão, diz Pereira, deverá continuar pelo ano que vem.

As praças que devem receber a novidade ainda não foram definidas, porém as que recebem maior volume de carros para assistência técnica terão prioridades. “A ideia é trazer mais comodidade, então será uma boa testar com concessionárias movimentadas”, diz Pereira.