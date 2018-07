Valores da transação não foram divulgados

A Chan Zuckerberg Initiative (CZI), ONG fundada pelo criador do Facebook Mark Zuckerberg e sua mulher Priscilla Chan, anunciou nesta terça-feira, 24, sua primeira compra: a startup de inteligência artificial Meta. Os valores não foram revelados pelas empresas.

Segundo a fundação, a aquisição da empresa, que tem um sistema de busca próprio, vai ajudar cientistas a pesquisar e reunir informações de mais de 26 milhões de artigos científicos disponíveis na rede.

A diferença do algoritmo da Meta para o do Google é que o sistema da startup é capaz de reconhecer autores e citações nos artigos, descobrindo o que é mais relevante cientificamente, e não só o que tem a melhor otimização de busca.

Além disso, a Meta também fornece acesso gratuito a 18 mil períodicos científicos. Fundada em 2010, a startup já havia captado US$ 7,5 milhões de investidores. Inicialmente, a empresa funcionava com assinaturas, mas agora suas ferramentas estarão disponíveis para qualquer pessoa, gratuitamente.

A compra da startup se alinha com o investimento de US$ 3 bilhões da fundação para curar qualquer doença – no ano passado, a ONG anunciou a criação do Biohub, centro de pesquisas em São Francisco que vai receber e custear pesquisas médicas. Antes da compra da Meta, a CZI também tinha feito investimentos em startups como a Andela, que capacita engenheiros africanos para empregos na área de tecnologia, e a Byju's, uma plataforma de aprendizado por video.