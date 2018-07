Nick Cote/NYT Jeff Bezos tem fama de implacável nos negócios

Com fortuna avaliada em US$ 122 bilhões pela revista Forbes, Jeff Bezos é hoje o homem mais rico do mundo. Nascido em 1964, ele é conhecido por ser excêntrico, implacável nos negócios e fã de ficção científica.

Formado em engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton, Bezos trabalhou em Wall Street antes de fundar a Amazon em 1994. No início, só vendia livros pela web. Com o tempo, passou a comercializar qualquer coisa – a ponto de o site ganhar o apelido de “loja de tudo”. Hoje a empresa vale US$ 710 bilhões – atrás só de Apple, Google e Microsoft.

O faro para negócios também fez Bezos investir em startups como Airbnb e Uber e comprar, em agosto de 2013, o jornal The Washington Post. O investimento fez o veículo se tornar uma empresa de software, numa virada que lhe rendeu o título de uma das mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company.