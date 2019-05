Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADAO O Brasil tem, hoje, pelo menos 10 mil startups em funcionamento, segundo estimativa da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Não temos o Vale do Silício, mas temos, por exemplo, o Pequi Valley, em Goiás, e o Caju Valley, em Aracaju. Conheça as sete cidades com maior índice de densidade de startups (número de startups por habitante) de acordo com a Radiografia do Ecossistema Brasileiro de Startups, da ABStartups e da Accenture.

Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADAO A cidade de Florianópolis é líder isolada no ranking. Seu índice de densidade de startups é 38,68 – mais que o dobro do valor atingido pela segunda colocada. Florianópolis não é novata no assunto – são quase quatro décadas de história no setor de tecnologia. Empresas como Resultados Digitais, Conta Azul e Decora são de lá.

Foto: Prefeitura de Chapecó Em segundo lugar está Chapecó, com índice de densidade de 14,68. Empresas da cidade se destacam em programas de aceleração ao redor do país. A startup PackID é um dos nomes importante a região – é uma empresa que usa tecnologia no controle de temperatura e umidade e atua principalmente na indústria de alimentos.

Foto: CLEBER GOMES / ESTADAO Joinville vem logo atrás de Chapecó. A maior cidade catarinense abriga startups como a Conta Azul, que faz software de gestão para pequenas empresas. Hoje, a Conta Azul tem cerca de 300 funcionários, e em junho deste ano ela recebeu um de investimento de R$ 100 milhões.

Foto: Evnts Minas Gerais também faz parte dessa lista com a cidade de Uberlândia. A região tem condições propícias para a criação de startups: há universidades federais e uma do Grupo Algar, que atua em telecomunicações e TI. A Evnts é uma das startups mineiras – fundada em 2015, ela automatiza reservas de hotéis para quem comparece a eventos de grande porte.

Foto: Prefeitura de Tubarão A cidade de Tubarão, em Santa Catarina, também se destaca pelo seu ecossistema. A região já recebeu duas edições do Startup Weekend, evento importante sobre o tema que acontece em mais de 170 países pelo mundo.

Foto: Prefeitura de Blumenau E no sexto lugar, mais uma cidade da região Sul do País: Blumenau. Uma das startups mais conhecidas por lá é a Vex, que usa tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial para otimizar o trabalho de empresas.