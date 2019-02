O Fundo BR Startups, idealizado pela Microsoft, investiu cerca de R$ 800 mil na edtech VOA educação, que desenvolveu, com base em inteligência artificial, um assistente virtual para professores. O chatbot da empresa, chamado de macaquinho Zeca, recebe diariamente informações sobre os alunos, e ajuda o professor a mapear as habilidades de cada um.

"Nos chamou a atenção o fato de o chatbot reconhecer comportamentos socioemocionais dos alunos, como liderança e resiliência, que são difíceis de mapear no modelo de ensino tradicional. No mundo dos negócios essas são qualidades fundamentais”, afirmou ao Estado o diretor de operações da Microsoft Participações, Franklin Luzes.

O Fundo BR Startups tem um foco específico de investimento: o chamado “vale da morte” do ciclo de vida das startups – aplica entre R$ 500 mil e R$ 3 milhões. Trata-se do período em que a empresa já tem um primeiro projeto, já está no mercado, mas ainda precisa evoluir do ponto de vista empresarial.

Como o Fundo tem parcerias com empresas como Microsoft, Monsanto e Banco Votorantim, as companhias também oferecem mentoria para as startups. A Microsoft, que tem trabalhos na área de inteligência artificial e educação, vai ajudar a VOA educação com seus conhecimentos sobre a área.

Desde que foi criado, em 2014, o fundo BR Startups investiu em 15 startups – uma média de 3 a 4 aportes por ano. Este ano, que começou com o investimento na VOA educação, deve terminar com mais três aportes do fundo, afirmou Luzes.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas