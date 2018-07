Fábio Motta/Estadão O executivo Cesar Villares, sócio da empresa de negócios esportivos Go4it

Assim como o pai, Jorge Paulo Lemann, que em 2016 participou de um aporte no aplicativo de mensagens Snapchat, Marc Lemann aumentou a aposta no mundo das startups. A Go4it, empresa de negócios esportivos fundada por ele e pelo sócio César Villares, vai anunciar hoje um investimento de valor não divulgado no aplicativo Strava, rede social voltada para esportistas.

Além da Go4it, participam do aporte fundos como Sequoia Capital e Madrone Capital. O Sequoia, que já tinha uma participação no Strava, é um dos fundos mais tradicionais do Vale do Silício, com investimentos em startups como WhatsApp, Airbnb e o brasileiro Nubank.

Segundo Villares, além de apoiar a expansão do Strava, a rodada de investimentos vai ajudar o aplicativo a se popularizar na América Latina. “Temos uma população numerosa, altamente social e conectada”, diz ele, que fundou a Go4it com Lemann, em 2015.

Criado em 2009, o Strava é um misto de rede social com app de desempenho esportivo. Com a ajuda do GPS, ele consegue mapear a rota que um atleta faz durante um percurso de corrida, bicicleta ou nado, bem como medir o gasto de calorias e tempo de atividade física.

Parceria. Fãs de tênis, Villares e Lemann se conheceram em 2010. Cinco anos depois, fundaram a Go4it, dividida em duas áreas: uma gerencia a carreira de atletas, como o zagueiro Thiago Silva e o surfista Gabriel Medina, e presta consultoria. A outra área atua como um fundo de investimentos para negócios ligados ao esporte.

Entre os aportes está um novo torneio criado pelo tenista Roger Federer. Mas a maior parte das apostas são em startups, como a Tappp e a GoFor, “uma mistura de Waze e Instagram para atletas”, diz Villares.

Para o executivo, ter capital para investir em ativos globais e focar em tecnologia faz a Go4it se diferenciar de gigantes, como IMG e Lagardere.