reuters

O projeto do carro autônomo da controladora do Google, Alphabet, está anunciando dezenas de vagas de trabalho em seu site, com um foco especial em especialistas em manufatura, indicando um possível interesse da companhia em fabricar seu próprio carro, ao invés de recorrer aos carros prontos de fabricantes.

Leia também:

Carros autônomos serão tratados como motoristas nos EUA

Engenheiro por trás da busca do Google vai se aposentar

Trinta e cinco empregos relacionados ao projeto do carro Google X foram listados, incluindo engenheiros com especialização em controle de movimento, telas, robótica e sensores, assim como administradores encarregados de operações, materiais e marketing.

O Google, que não quis comentar o assunto, negou no passado que teria algum interesse em produzir carros. Muitos especialistas da indústria acreditam que a gigante da tecnologia vai fechar parceria com alguma montadora estabelecida, fornecendo o software do veículo autônomo.

O Google atualmente testa seus carros protótipos em sua sede de Mountain View, na California, e em Austin, no Texas. A empresa anunciou na semana passada que expandirá os testes para Kirkland, em Washington, ainda em fevereiro.

A vaga que foi aberta para engenheiro de processos de manufatura descreve o posto como sendo responsável por “projetar estações de montagem da fábrica, otimização de linha de produção, automatização de processos críticos de manufatura e aprovação para os projetos de fixação de módulos eletrônicos para o carro autônomo”.

Já o cargo de engenheiro de qualidade de fornecedores envolve criação e aprovação de “processos de inspeção de manufatura, equipamento, ferramentas de medição (…) e montagem de componentes mecânicos”.

A companhia até está buscando por um diretor de imóveis e serviços para local de trabalho, o que sugere que as contratações devem continuar crescendo.

/REUTERS