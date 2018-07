Werther Santana/Estadão Espaço de co-working no Google Campus São Paulo, que fica no bairro do Paraíso, na zona sul da capital paulista.

Leia mais Google inaugura espaço voltado para empreendedores em São Paulo

O Google anunciou nesta segunda-feira, 8, as primeiras startups que farão parte do seu Programa de Residentes do Google Campus São Paulo – espaço voltado para empreendedores que foi inaugurado no bairro do Paraíso, na zona sul da capital paulista.

Ao todo, 15 startups foram selecionadas entre mais de 850 inscritos para receber monitoria e acompanhamento do Google, além de ficarem instaladas no prédio da empresa. É a primeira vez que uma das seis sedes do Google Campus no mundo tem um programa de residentes de startups.

As selecionadas são AlugaLogo, Baby&Me, Bliive, Cuponeria, Easycrédito, Idwall, Nama, New Hope Ecotech, ProDeaf, Scicrop, SenseData, Smarttbot, StoryMax, Trakto e Upbeat Games. As empresas vêm de estados como Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.

Vale frisar, no entanto, que a participação no programa é gratuita – ao contrário do que acontece em outros projetos de incentivo a startups, o Google não vai cobrar pela utilização de seu espaço nem quer receber participação nas empresas que estiverem no Campus. “Queremos selecionar as melhores ideias, e não as melhores ideias que podem pagar para estar no Campus", explicou ao Estado o diretor do Google Campus São Paulo, André Barrence, em entrevista realizada em junho deste ano.