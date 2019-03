O Google anunciou nesta segunda-feira, 11, os nomes das oito startups que participarão do programa de aceleração da empresa no País, o Launchpad Accelerator Brasil. Durante três meses, as startups terão contato com especialistas da gigante de tecnologia e do mercado para desenvolverem seus produtos com tecnologias como inteligência artificial.

REUTERS/Chris Helgren O Google Launchpad Accelerator já acelerou mais de 40 startups brasileiras

Entre as startups selecionadas estão a SmarttBot, plataforma de investimento na bolsa de valores, e a Social Miner, que usa tecnologia para analisar o comportamento de usuários em sites de comércio eletrônico – a partir desses dados, a startup busca melhorar a experiência dentro da plataforma. As outras selecionadas foram: Accountfy, Agilize, Blu365, Estante Mágica, Gesto, Rebel.

Ao longo do programa, as startups terão acesso antecipado a novas tecnologias da Google e receberão entre US$ 20 mil e US$ 100 mil em créditos para usarem em produtos da empresa.

O programa. O Launchpad Accelerator já acelerou mais de 40 startups brasileiras, sendo que 14 delas foram nas turmas locais no Brasil. Entre as startups brasileiras aceleradas pelo Google em programas globais estão grandes nomes como Nubank e Quinto Andar.

Atualmente, o Google Launchpad tem programas locais na África, na Índia, em Israel, nos Estados Unidos e no Japão. No começo deste ano, a empresa anunciou um novo programa no México.