Werther Santana/Estadão O Google Campus é cenário para o programa de residência da empresa

O Google anunciou nesta segunda-feira, 6, a segunda turma de startups que fará parte de seu Programa de Residentes do Google Campus São Paulo — espaço voltado para empreendedores no bairro do Paraíso, na zona sul da capital paulista. O objetivo, segundo a companhia, é apoiar startups de alto potencial a alcançarem seu próximo estágio de crescimento em seis meses, contando com auxílios práticos sobre mercado e investimento.

Ao todo, sete novas startups irão integrar o grupo de residentes do Google Campus, que ficarão instaladas no prédio da companhia até setembro deste ano. Junto com a nova turma, outras cinco startups da primeira turma, iniciada em agosto de 2016 com 15 empresas, irão continuar no programa.

"Estamos felizes com esta segunda turma de residentes", afirma o diretor do Google Campus, André Barrence. "Temos startups de todos os tipos e que investem em várias tecnologias. E, o mais importante, temos empresas que contam com tecnologias escaláveis para outros países emergentes."

As novas selecionadas do Campus, dentre 575 inscrições, são as startups GUPY, Hondana, Lean Survey, Moneto, OriginalMy, Pluvi.On e Social Miner. As startups que continuam no programa, enquanto isso, são Baby&Me, Cuponeria, EasyCrédito, Idwall e Nama. De acordo com Barrence, do Google, a primeira turma foi renovada para continuar o processo de crescimento. "As startups que continuaram tiveram um crescimento muito grande. Apostamos nelas para que continuem a crescer em nosso programa", afirma Berrance.

Programa. No programa, as empresas farão identificação dos principais desafios de suas startups, assim como a definição de objetivos e acompanhamento de resultados. Além disso, as startups selecionadas poderão acessar conteúdos exclusivos do Google para se conectarem com mentores, investidores e à rede de especialistas da empresa. E ao contrário do que acontece em outros programas de aceleração e de incentivo de startups, o Google não cobra pela utilização de seu espaço pelas startups e nem irá exigir uma participação nas empresas que estiverem no Campus.

"A nossa métrica de sucesso é o avanço da maturidade do ecossistema de startups", afirma o diretor do Campus. "Queremos que algumas das residentes se tornem grandes empresas para impactar e transformar pontos importantes da realidade."