A Alphabet, empresa controladora do Google, criou uma divisão de computação de realidade virtual e disse que Clay Bavor, executivo que gerencia a equipe de gestão de produtos, dirigirá o novo braço da empresa.

Um porta-voz do Google, Joshua Cruz, confirmou o novo cargo de Bavor na equipe, mas não deu mais detalhes. Segundo o perfil de Bavor no Twitter, ele é vice-presidente de realidade virtual no Google.

Como vice-presidente de gestão de produtos, Bavor gerenciava alguns dos mais importantes aplicativos do Google, incluindo Gmail, Google Drive e Google Docs, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

O Google tem flertado com a realidade virtual, mas até o momento não mergulhou nesse mercado. Em maio do ano passado, a empresa anunciou uma parceria com a fabricante de câmeras de ação GoPro para permitir a visão de 360 graus em realidade virtual, usando uma nova tecnologia desenvolvida pelo Google.

Em novembro, a companhia disse que o YouTube passou a suportar vídeos de realidade virtual. Os usuários podem ver vídeos em realidade virtual usando um celular e o visualizador Google Cardboard.

A Oculus, companhia de realidade virtual que o Facebook comprou em 2014, começou a aceitar pré-encomendas por seu aguardado aparelho de realidade virtual, Rift, que será vendido a partir do primeiro trimestre.

