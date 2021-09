O Google for Startups anuncia nesta quarta-feira, 9, que realizou um investimento em 12 startups brasileiras que têm líderes ou fundadores negros. O cheque é realizado pelo Black Founders Fund, criado pela gigante da tecnologia em setembro de 2020 para impulsionar o crescimento do afroempreendedorismo no Brasil.

As companhias selecionadas são das áreas de finanças (Akintech, Banco Afro e Conta Black), educação (Barkus e Financier) e varejo (Mooba). Clube da Preta, Fluke, GoPhone, iBench, Movimento Black Money e Wolo também foram contempaldas pelo aporte, cujo valor não foi revelado.

De acordo com o Google, entre as 12, são 7 startups com mulheres em cargos de liderança, aumentando a representatividade feminina no setor.

Divulgação/Google Google for Startups é o projeto de empreendedorismo focado em empresas de tecnologia de pequeno porte no País

“É um orgulho inenarrável que essa nova leva traga tamanha representatividade feminina no afroempreendedorismo, ajudando a reforçar e expandir o nosso comprometimento com a diversidade e a igualdade”, afirma em nota o diretor do Google for Startups para América Latina, André Barrence.

Desde o lançamento, o Black Founders Fund soma 29 startups investidas no País e tem a previsão de encerrar os aportes em março de 2022, após os 18 meses planejados para o fundo, com valor inicial de R$ 5 milhões.

“Há um ano, comunicamos a primeira leva do Black Founders Fund com o intuito de selar o nosso compromisso em promover um ecossistema cada vez mais diverso e igualitário, endereçando a lacuna racial do mercado de investimentos brasileiro”, comenta Barrence.