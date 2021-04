O Google for Startups Brasil, programa dedicado a impulsionar empresas de tecnologia de pequeno porte no País, anuncia nesta terça-feira, 13, quais são os oito novos investimentos feitos pelo Black Founders Fund, fundo dedicado a startups de fundadores e líderes negros, que é mantido pelo braço de empreendedorismo da gigante da tecnologia.

As startups AfroSaúde, Certdox, Diáspora.Black, Gestar, Inventivos, Prol Educa, Trakto e UnicaInstancia são as oito beneficiadas pelo programa do Google. As empresas abrangem os setores de saúde (AfroSaúde), turismo (Diáspora.Black), educação (Prol Educa e Inventivos), feminino (Gestar), legal (Certdox e UnicaInstancia) e marketing (Trakto).

Além de raça, outro fator levado em consideração pelo programa foi o geográfico, saindo do eixo tradicional de Rio-São Paulo e buscando startups da região Nordeste. Há as baianas AfroSaúde e Inventivos, a pernambucana Prol Educa e a alagoana Trakto.

Divulgação/Google Google for Startups é o projeto de empreendedorismo focado em empresas de tecnologia de pequeno porte no País

Além do investimento, as startups escolhidas pelo Black Founders Fund receberão créditos em produtos do Google e poderão consultar mentores de empreendedorismo.

Para André Barrence, diretor do Google for Startups na América Latina, diz que o objetivo do fundo é ampliar a diversidade no ecossistema de inovação e apoiar empreendedores de negócios com alto potencial de crescimento. “Quem atua no mercado de startups há bastante tempo reconhece que há enormes barreiras ao sucesso de empreendedores negros e negras, algumas visíveis e outras invisíveis”, explica.

No Brasil desde setembro de 2020, o Black Fund Founders já tem 17 empresas sob sua tutela, com meta para chegar a 30 aportes em estágio seed até o final deste ano. A previsão é que o fundo dure 18 meses.