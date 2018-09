A segunda turma do programa de aceleração local do Google, chamado de Launchpad Accelerator São Paulo, começará a trabalhar com a gigante de tecnologia nesta semana. Foram oito startups selecionadas e, pelos próximos três meses, elas estarão em contato direto com a empresa para aprender tecnologias do Google como inteligência artificial para aplicar em seus produtos.

REUTERS/Chris Helgren Startups participantes do programa de aceleração do Google aprenderão tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e nuvem

Este programa de São Paulo é um braço do Launchpad Accelerator, programa global do Google que já acelerou mais de 27 startups brasileiras.

“Nós ficamos muito felizes com os projetos desenvolvidos pela primeira turma. Vimos excelentes casos de uso de aprendizado de máquina, nuvem e PWA. Estamos ansiosos para trabalhar com a segunda turma e resolver novos desafios com tecnologias do Google”, diz Rodrigo Carraresi, gerente de programa para startups do Google.

As startups selecionadas foram: EasyCrédito, Fhinck, IDwall, Looqbox, Marmotex, N2B, Nagro e TerraMagna. Na primeira turma passaram pelo programa as startups as startups Contentools, Docket, JetBov, Liv Up, Mandaê e Vérios.