Reuters Os testes com o Instant Apps começaram com alguns serviços, como Periscope e Buzzfeed

O Google começou a testar uma novidade nesta terça-feira, 24, que pode mudar a lógica de funcionamento dos apps. Chamado de Instant Apps, o novo serviço para Android permite que alguns aplicativos funcionem de forma instantânea pelo usuário, sem que eles precisem ser baixados e instalados completamente no celular.

Apresentado durante a conferência Google I/O, a ideia do Instant Apps é que o usuário precise apenas acessar uma URL para usar as funcionalidade de alguns aplicativos, sem a necessidade de baixá-los em uma loja de aplicativos. Por enquanto, a funcionalidade está disponível apenas para um grupo pequeno de serviços, como o Periscope, Viki e BuzzFeed.

No caso do Periscope, por exemplo, é possível realizar algumas funções superficiais, como ver algumas poucas transmissões ao vivo por meio de URLs específicas — no entanto, não pode realizar transmissões ou buscar por usuários. Para isso, o usuário precisaria baixar a versão completa do app.

De acordo com o Google, a novidade será liberada aos poucos para usuários de Android.