AP Photo/Eric Risberg O assistente pessoal Google Assistant ficará disponível em novas línguas em breve

O assistente pessoal Google Assistant vai ganhar uma versão em português até o final do ano, segundo informações divulgadas pela empresa nesta quarta-feira, 17, durante evento anual para desenvolvedores da companhia, o Google I/O. Com esta novidade, usuários brasileiros poderão dar comandos de voz e texto ao assistente pessoal -- por enquanto, o assistente pessoal do Google está disponível no País apenas por meio do app de mensagens instantâneas Allo, que não é compatível com comandos de voz.

"O Assistant está se tornando mais fácil de conversar, sempre disponível para te ajudar", afirmou o responsável pelo sistema do Google, Scott Huffman, durante a apresentação. Além disso, a companhia anunciou que o Assistant ganhará versão para iPhone, o que representa uma concorrência direta com a assistente pessoal Siri. Com a plataforma, que irá funcionar em um aplicativo separado para o iOS, usuários poderão ditar mensagens para o iMessage e pedir para reproduzir músicas no Spotify, por exemplo.

A empresa, porém, não especificou quando o Assistant chegará ao iPhone. Já sobre a versão em português, o Google também não especificou em quais celulares e dispositivos o assistente pessoal irá funcionar. Atualmente, o Assistant funciona apenas no aplicativo de conversas Allo, no smartphone Pixel e na caixa de som inteligente Google Home.

Inteligência. Além das novidades sobre o Assistant, outras melhorias em serviços com o uso de inteligência artificial também foram anunciadas pelo Google. A primeira delas foi o Google Lens, uma nova tecnologia que poderá ser usada para agregar inteligência artificial à análise de fotos. Isso vai permitir que o Google e também desenvolvedores independentes integrem a tecnologia aos seus aplicativos. Na prática, será possível, por exemplo, que um usuário da busca do Google aponte a câmera do celular para uma loja e receba informações como horário de funcionamento, lotação, telefone, entre outros.

Segundo o Google, o recurso será integrado à aplicativos da empresa em breve. No aplicativo Google Fotos, por exemplo, usuários poderão usar o recurso de inteligência artificial para ligar para um número de telefone que tenha sido fotografado, por exemplo. No caso do assistente pessoal da empresa, o Lens ajudará a traduzir textos presentes em uma fotografia ou comprar ingressos para um filme ao apontar o smartphone para um cartaz de cinema.

Ao final do evento, o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, afirmou que a inteligência artificial é a nova prioridade do Google. "Estamos deixando de ser apenas focados em dispositivos móveis para nos tornarmos uma empresa direcionada em inteligência artificial. Assim, poderemos integrar todos dispositivos conectados", disse o executivo.

Novos serviços. Além de melhorias em serviços já existentes, o gigante das buscas também anunciou o Google for Jobs, um novo recurso da busca que pretende ajudar os internautas a encontrar emprego. Basta pesquisar um tipo de trabalho e ver os resultados. Se algo interessar, é preciso clicar na vaga disponível para ver mais informações e entrar em contato com a empresa contratante. A plataforma deve chegar nos Estados Unidos em algumas semanas e no restante do mundo em um "futuro próximo."

Já sobre a nova versão do sistema operacional móvel, o Android O, o Google manteve o mistério. A empresa não revelou o nome oficial da nova versão do sistema e também mostrou apenas algumas poucas novidades, como o uso de inteligência artificial ao selecionar palavras — quando você selecionar uma palavra, além de copiar e recortar, também será possível abrir endereço no Google Maps, por exemplo. O sistema operacional será liberado para desenvolvedores, em caráter de testes, a partir desta quarta-feira -- ainda não há previsão de disponibilidade para usuários domésticos.

Dispositivos. Neste ano, os dispositivos da companhia ficaram um pouco de lado. Além de não ter nenhuma novidade sobre o smartphone Pixel, a caixa de som inteligente Google Home apresentou poucas novidades. Dentre elas, usuários poderão realizar ligações por meio do dispositivo e ele vai ganhar maior integração com aplicativos de entretenimento, como Netflix, Spotify e YouTube. Assim, usuários poderão pedir que o dispositivo reproduza um vídeo do YouTube na televisão, por exemplo.

A empresa também anunciou que sua caixa de som inteligente chegará a mais países, além dos Estados Unidos, como Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Alemanha e Japão. O Brasil não está na lista. Segundo rumores no mercado, é provável que novas versões dos dispositivos de hardware só sejam anunciadas em outubro, quando a empresa deve realizar um evento específico de lançamentos.