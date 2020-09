O Google for Startups, iniciativa da gigante americana de apoio a startups, lança nesta quarta-feira, 9, um fundo de investimento de R$5 milhões focado em startups fundadas e lideradas por negros no Brasil. O objetivo da empresa é investir em 30 empresas durante 18 meses.

Os investimentos da iniciativa, chamada de Black Founders Fund (Fundo para Fundadores Negros, em inglês), começarão ainda em setembro. “Ouvimos constantemente de fundadores negros e negras que um dos principais obstáculos para o crescimento de seus negócios é o acesso ao capital, e em condições justas", disse André Barrence, diretor do Google for Startups na América Latina, em nota.

Masao Goto Filho/Estadão O Google for Startups é o espaço do Google de apoio a startups

A empresa já selecionou três startups para o programa. Uma delas é a Afropolitan, dona de um e-commerce que funciona como um ecossistema colaborativo para a distribuição e venda de produtos de moda e cultura afro. Outra selecionada é a startup Creators, que conecta profissionais criativos autônomos a empresas que precisam de seus serviços. O terceiro nome é o aplicativo de delivery TrazFavela, que realiza entregas para dentro e fora das comunidades de Salvador, fortalecendo o comércio local.

O fundo tem parceria com duas instituições, o Vale do Dendê e a Preta Hub, que vão ajudar a indicar empresas para o programa e também participarão dos treinamentos das startups.

Para participar, basta se inscrever no site da iniciativa. O fundo procura especificamente soluções criadas com base em tecnologia e que já possuam um produto lançado com alguns usuários e possíveis clientes.