Sundar Pichai, VP do Google.

SÃO PAULO – O Google estaria em negociações com a empresa de telecom Hutchinson Whampoa, de Hong Kong, para oferecer a usuários norte-americanos a possibilidade de usar seus celulares sem taxa de roaming.

A informação foi publicada pelo site do jornal britânico The Telegraph, citando fontes com conhecimento do assunto. O acordo seria parte da estratégia do Google de entrar de maneira agressiva no mercado de telefonia móvel dos Estados Unidos.

Especula-se que o Google pretende criar uma rede mundial que cobrará do usuário o mesmo valor para chamadas, texto e dados em qualquer lugar do mundo. A parceria com a Hutchinson proporcionaria à gigante de buscas acesso aos mercados do Reino Unido, Irlanda e Itália, por exemplo.

No início de março, o Google confirmou que iria formar sua própria operadora. A informação foi dada pelo vice-presidente e chefe de Android, Sundar Pichai, durante a Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

Pichai falou pouco sobre o projeto mas deu a entender que ele deve seguir a filosofia do Nexus, a linha de smartphones do Google que não se preocupa em ser líder de mercado, mas apontar tendências futuras e tentar influenciar o mercado como um todo. “É pequeno comparado ao resto da indústria, mas é de ponta”. E prosseguiu: “Estamos no estágio onde precisamos pensar em hardware, software e conectividade juntos. Em especial, com coisas como relógios”.

De acordo com Pichai, a operadora MVNO será um negócio de escala reduzida em comparação com o resto do setor e que “trabalhará com parceiros existentes”. Sobre perspectiva de data de lançamento, Pichai disse apenas que “algumas de nossas ideias se realizarão nos próximos meses”.