O Governo do Estado de São Paulo assinou ontem convênio de prestação de serviços com as startups GetNinjas, iaiNet, Hand Talk, Nama, Saúde Controle e Meded. Elas participaram, em novembro do ano passado, da primeira edição do programa Pitch Gov SP, cujo propósito é buscar soluções de startups para melhorar os serviços oferecidos à população pelo poder público. Outras seis startups devem oficializar parceria com o governo do Estado até junho.

“O foco do programa é inovar em serviços públicos e agregar eficiência a processos da administração pública”, diz a subsecretária de parcerias e inovação, Karla Bertocco.

Por enquanto, as soluções serão testadas por seis meses e o governo não pagará nada pelos serviços prestados pelas startups. “Existe o risco de as ideias não funcionarem em larga escala”, explica Karla. Nessa primeira etapa, as startups terão de investir recursos do próprio bolso para colocar suas ideias em prática.

Contratadas. Entre as soluções contratadas pelo governo estadual estão ferramentas que poderão auxiliar o cidadão em postos de atendimento como o Poupatempo.

É o caso do assistente virtual da startup Nama, que interage com os usuários por meio de um chat para fornecer informações sobre os serviços.

O assistente também poderá fazer agendamentos por meio do site do Poupatempo e em aplicativos como Telegram e Facebook Messenger. A Nama também é uma das startups participantes do inovaBRA, projeto de incentivo a empresas iniciantes do banco Bradesco.

Outra empresa que pode auxiliar no atendimento aos cidadãos é a Hand Talk, que criou uma ferramenta de tradução automática de conteúdo para linguagem de sinais, para ajudar deficientes auditivos.

A tradução é feita por Hugo, intérprete virtual que também estará presente no site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Além da tradução, o aplicativo da Hand Talk poderá informar ao usuário quais os documentos necessários para cada serviço disponível nas diferentes centrais do Poupatempo.

Empregos. Já a parceria com a startup GetNinjas visa a ajudar alunos formados nos cursos de moda, beleza e construção civil – oferecidos pelo governo do Estado a partir do programa Escola de Qualificação Profissional – a ingressar no mercado de trabalho. Para isso, eles poderão divulgar seus serviços na plataforma de contratação online criada pela startup.

Com mais de 120 mil profissionais cadastrados, o site possibilita que o cliente encontre diversos serviços, de costureiras a professores de inglês, de acordo com a localização.

Os profissionais escolhidos são notificados por mensagens de texto (SMS) e e-mail, com descrição do serviço e o contato do cliente.