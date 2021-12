Em geral, as pessoas me associam não só à inovação e ao empreendedorismo, mas também à velocidade e ao ritmo intenso que coloco nas coisas. Em 2021, por exemplo, abordei vários temas aqui que se encaixam neste “estereótipo”.

Mas grandes feitos levam tempo. Vinhos demoram para maturar, jardins demoram para florescer, projetos demoram para evoluir. Em geral, pouco se fala sobre a importância da palavra “paciência”. Principalmente nos negócios. Afinal, tudo anda rápido e a sensação é que devemos andar mais rápido ainda.

A pressa faz você tirar conclusões precipitadas, desejar ganhos da noite para o dia e desistir antes da hora. Muita gente busca resultados imediatos e não entende que calma e equilíbrio são imprescindíveis às vitórias. Claro que há exceções. Sortudos acertam na loteria, jovens lançam hits e ficam milionários. Sempre veremos histórias assim, que ganham destaque justamente por serem improváveis. Mas não dá para contar com elas ao planejar uma vida. A sua maior chance está no trabalho diário e de longo prazo, não nas situações raras e incomuns. A vontade de obter retornos rápidos geralmente nos afasta das verdadeiras conquistas.

Imagine isso. Digamos que você está em uma canoa no meio de um lago. Em certo momento, você olha para a água e atira uma pedra. Rapidamente, ela afunda e some. Em seguida, você atira outra, no mesmo lugar. Ela também afunda e some. Talvez você passe horas atirando pedras e as vendo desaparecer. É bem provável, inclusive, que você passe semanas, meses e anos fazendo isso. Porém, haverá um dia em que você atirará uma pedra e ela não afundará. Que você atirará outras e elas começarão a formar uma montanha à sua frente. Que cada pedra lançada permanecerá visível e tornará essa montanha ainda maior.

Desenvolver uma carreira não é muito diferente disso. No início, você investe tempo e esforço, mas quase nada acontece. Lança várias coisas, mas quase ninguém vê. Porém, enquanto você “atira essas pedras” que somem na água, um alicerce oculto se forma para lhe sustentar profissionalmente. E quando as pessoas começarem a enxergar o resultado das suas ações, significa que esse alicerce se tornou forte o suficiente para que todas as suas iniciativas seguintes sejam reconhecidas pelo público. Lembre-se: os 80% do iceberg que ficam embaixo da água sustentam os 20% que ficam em cima. Torço para você refletir sobre essa proporção. E para você ter em 2022 uma grande oportunidade para chamar de sua. Feliz Ano Novo!

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE