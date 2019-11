Tiago Queiroz/Estadão A Yellow e a Grin anunciaram a fusão em janeiro deste ano

A Grow anunciou nesta sexta-feira, 8, a integração dos aplicativos Yellow e Grin – agora, o aluguel de bicicletas e patinetes elétricos das duas marcas ficará centralizado no aplicativo da Grin. Quem usava o app da Yellow deverá baixar o da Grin – a empresa afirma que o cadastro e o histórico de corridas serão transferidos automaticamente.

"Esse movimento é estratégico e vem como forma de consolidarmos uma marca global forte para mantermos a liderança na América Latina. Acreditamos que seja o melhor para a empresa e, portanto, para todos os nossos colaboradores, usuários e investidores", explicou Marcelo Loureiro, vice-presidente da Grow, em comunicado.

Segundo a Grow, as bicicletas e os patinetes da Yellow continuarão disponíveis nas ruas, com etiquetas avisando que podem ser usadas com o app da Grin.

As duas marcas anunciaram a fusão em janeiro deste ano. A Grin e a Yellow estão presentes em 24 cidades espalhadas por 7 países da América Latina – as empresas já realizaram 15 milhões de corridas.