Um grupo de investidores liderado pelo SoftBank vai investir US$ 125 milhões na fintech mexicana AlphaCredit, anunciou a startup nesta segunda-feira, 27. Com os recursos, a empresa pretende sofisticar suas tecnologias financeiras e investir em sua expansão pela América Latina.

A AlphaCredit fornece linhas de crédito para pessoas físicas e pequenas empresas, oferecendo uma alternativa aos bancos tradicionais. Nos últimos oito anos, a fintech emprestou mais de US$ 1 bilhão a clientes no México e na Colômbia, onde atua hoje.

"Este investimento nos permitirá seguir fornecendo empréstimos rápidos, fáceis e flexíveis para indivíduos e pequenas empresas, ajudando-os a melhorar sua qualidade de vida e promover o crescimento econômico”, disse José Luis Orozco, cofundador da AlphaCredit, em comunicado.

Na visão do SoftBank, a AlphaCredit se destaca por fornecer linhas de crédito rápidas e baratas para indivíduos e pequenas empresas por meio de um sistema de dedução programado, que possui baixas taxas de inadimplência, permitindo baixas taxas de juros. “Estamos tão empolgados em apoiar esses empreendedores que estão mudando o cenário no México e na Colômbia”, afirmou Paulo Passoni, sócio gerente de investimentos do SoftBank, em comunicado.

O fechamento do negócio está sujeito, entre certas condições habituais, à aprovação da autoridade de concorrência do México (COFECE) e de outros terceiros.