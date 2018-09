GuiaBolso Novo recurso do GuiaBolso está disponível para aparelhos Android e iOS

O aplicativo de finanças GuiaBolso anunciou nesta terça-feira, 25, um novo recurso chamado de Guia, que usa a inteligência artificial para dar dicas personalizadas e orientar decisões de economia e investimentos para os usuários. A ferramenta segue uma tendência de plataformas como Spotify e Netflix, que recomendam conteúdo para usuários de acordo com o comportamento de cada um e está disponível para aparelhos Android e iOS.

Por meio de mensagens no aplicativo, notificações por push ou por e-mail, usuários podem receber, por exemplo, um conselho para economizar dependendo de onde tem tido muitos gastos ou então uma dica de como investir melhor. Por meio de algoritmos, a plataforma vai mostrar qual é o conteúdo mais relevante para o usuário.

“Queremos lidar com o dinheiro de forma humana”, diz Thiago Alvarez, presidente executivo do GuiaBolso. “Muita gente tem medo de olhar os número frios de suas finanças, porque não sabem o que fazer com eles”.

Segundo a empresa, essa orientação de caminhos que o Guia faz não tem a intenção de julgar o comportamento financeiro do usuário. “Se ele quiser receber um puxão de orelha vai receber, se não quiser, não vai”, explica Alvarez. A plataforma também vai enviar um "parabéns" quando o usuário estiver seguindo no caminho certo.

Investimento. O GuiaBolso tem atualmente uma equipe com 14 pessoas focadas em trabalhos com inteligência artificial, que é o ramo para o qual a empresa mais olha hoje. Além disso, o GuiaBolso trabalhou diretamente com o Google para o desenvolvimento do Guia – no começo deste mês, a startup foi selecionada para participar do programa global de aceleração do Google, o Launchpad Studio.

O Guia já conta com parceiros para ajudarem nesse recurso de personalização – por enquanto, todos eles são empresas de crédito. Mas, o plano da empresa é ampliar essa oportunidade para empresas de outros setores, para ser possível, por exemplo, sugerir que o usuário pegue um aplicativo de transporte compartilhado em vez de usar seu carro ou então sugerir um plano de determinada operadora de celular que é o mais barato e adequado para a realidade da pessoa.

A empresa afirma que essas parcerias podem ser remuneradas. Quando questionada sobre a possibilidade de o serviço ser encarado como uma publicidade, o GuiaBolso disse que as parcerias serão pensadas levando em conta o benefício para o usuário, e que o plano é ter um leque de parceiros, assim como garantir a transparência das informações.

