Pouco mais de uma semana após levantar US$ 92 milhões em rodada de investimento, a startup Gupy anuncia nesta quinta-feira, 10, a aquisição da concorrente Kenoby, principal rival da empresa no segmento de soluções para o departamento de Recursos Humanos. O valor do negócio não foi revelado.

De acordo com a Gupy, com a compra, a plataforma da startup soma 2,3 mil clientes com 36 milhões de usuários. A plataforma da companhia, que permite recrutamento de funcionários por meio do uso de inteligência artificial na seleção de currículos, deve somar 80 mil vagas publicadas por mês após a aquisição.

Divulgação/Gupy Da esq. para a dir., os fundadores da startup Gupy: Mariana Dias, Guilherme Dias, Robson Ventura e Bruna Guimarães

“Precisamos continuar inovando e oferecendo mais soluções para os RHs das empresas, além de ajudá-los a utilizar melhor as tecnologias disponíveis, para entregarmos uma experiência melhor para as pessoas candidatas e funcionárias. Estamos unindo forças”, afirma em nota Mariana Dias, presidente executiva e uma das fundadoras da Gupy.

A aquisição da Kenoby vem após a compra da plataforma de educação corporativa Niduu em outubro passado, também com propósito de acelerar a expansão pelo Brasil. Ao menos no curto prazo, a Gupy descarta começar a internacionalização pela América Latina, preferindo crescer no País neste momento.

A meta da Gupy é atingir 3 mil clientes até o final de 2022.