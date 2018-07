Espresso Aplicativo Espresso facilita gestão de despesas pelo smartphone

A GVAngels, rede de investidores-anjo formada por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), anunciou nesta quinta-feira, 17, seu primeiro investimento. A startup Espresso, que oferece um aplicativo para gestão de reembolso de despesas, recebeu R$ 600 mil dos investidores-anjo, em parceria com o fundo Brazil Venture Capital (BVC). No total, 12 investidores-anjo da rede participaram do aporte na Espresso.

O aplicativo oferecido pela Espresso é focado em pequenas e médias empresas. Ele permite que os funcionários possam fotografar notas fiscais dos gastos gerados no dia a dia e durante viagens no smartphone, além de indicar o valor e o tipo de despesa. A empresa tem acesso às informações em tempo real, o que facilita a gestão dos gastos pela empresa. O aplicativo está disponível para iPhone e Android.

De acordo com o cofundador e presidente executivo da Espresso, Guilherme Tângari, o número de usuários do aplicativo cresceu mais de 50% ao mês no último semestre e o número de empresas que já adotaram a plataforma aumentou em 30%. A empresa não revela o número de usuários ativos do aplicativo.

A GVAngels nasceu em fevereiro deste ano, com o objetivo de reunir executivos e empresários que têm capital e interesse em investir em negócios digitais, mas pouco conhecimento sobre o assunto. A iniciativa foi idealizada pelo brasileiro Mike Ajnsztajn, ex-aluno da FGV e um dos líderes do GVAngels. Empreendedor serial, Ajnsztajn é filho do polonês Joseph Ajnsztajn, fundador da fabricante de preservativo Blowtex. Ele criou, em 2012, a aceleradora de startups Ace, uma das principais do País.

Desde então, o grupo se reune a cada dois meses para analisar startups. Ao identificar uma empresa com potencial, alguns membros serão destacados para auditar a empresa e recomendar (ou não) o investimento aos parceiros. Cada investidor-anjo interessado na startup deve investir cerca de R$ 25 mil, quando decidir apostar em uma empresa – eles não são obrigados a investir.

"Uma das principais características do GVAngels é a agilidade e nosso grupo conseguiu imprimir esta marca neste primeiro investimento no Espresso”, explica Ricardo Fogaça, membro associado e investidor do GVAngels, que liderou o processo de investimento do grupo no Espresso.

A próxima reunião do GVAngels está marcada para outubro e as startups interessadas em participar da seleção devem se inscrever por meio do site do grupo até 31 de agosto. Empresas que já foram aceleradas ou que já tenham uma primeira versão de sua plataforma funcionando, tem preferência.