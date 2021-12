A startup brasileira Gympass anunciou nesta quarta, 15, a compra da Trainiac, app líder de personal training individual online. Conhecida pelo serviço de assinatura de academias e atividades físicas, a Gympass avança agora para oferecer serviços online, um reflexo direto da pandemia de covid-19. O valor da negociação não foi divulgado.

Em julho, em entrevista ao Estadão, César Carvalho, CEO da Gympass, já havia indicado o interesse no segmento digital. "No futuro, o uso dos produtos digitais só cresce, mesmo com a abertura das academias em todos os mercados hoje. E não vai diminuir. O futuro vai ser o mix de experiências com pessoas e experiências digitais, que são mais convenientes a depender do momento. Mas todo mundo precisa dessas conexões sociais e essa vai ser a jornada. Não vamos diminuir os produtos digitais. Investimos bastante nisso", disse ele na época.

Em 2020, a startup lançou 50 diferentes produtos, apostando em áreas como meditação, nutrição e exercícios de concentração.

Daniel Teixeira/Estadão Gympass compra Trainiac

Com o negócio, o app de personal training se chamará Trainiac by Gympass e dará aos clientes da startup acesso a um treinador individual, que guiará o aluno por vídeo, texto e mensagens de voz, além de programar de exercícios e e monitorar métricas de saúde. O serviço estará disponível inicialmente nos EUA no começo de 2022 e será expandido para os outros países onde a empresa opera no resto do ano.

Fundada em 2012, a Gympass recebeu em junho um aporte de US$ 220 milhões, atingindo a avaliação de US$ 2,2 bilhões. Na época, a rodada foi liderada pelo grupo japonês SoftBank, que já investia na empresa - participaram também outros fundos como General Atlantic, Moore Strategic Ventures, Kaszek e Valor Capital Group. Há dois anos, a startup atingiu o status de "unicórnio", chegando a a avaliação de US$ 1 bilhão.