A startup belohorizontina Hotmart, plataforma de soluções para criadores de conteúdo na internet, anuncia nesta terça-feira, 5, a aquisição da empresa eNotas, especializada em emissão de notas fiscais digitais. O valor do negócio não foi revelado.

A aquisição tem como intuito dar mais sinergia ao negócio da Hotmart, que provê de cursos a cartões de crédito para os influenciadores digitais. Até então, a startup possuía uma parceria com a eNotas, por onde estúdios de edição e influenciadores, por exemplo, emitiam as notas fiscais. Com a compra, a expectativa é integrar melhor o produto à plataforma, simplificando e automatizando processos dentro da empresa.

“Queremos ser essa plataforma tudo-em-um para os criadores e queremos cobrir todas as etapas da jornada do nosso cliente”, conta ao Estadão o presidente executivo João Pedro Resende, quem cofundou a companhia ao lado de Mateus Bicalho em 2011. Em fevereiro de 2020, a Hotmart tornou-se uma das raras startups brasileiras considerada unicórnio, nome dado às companhias cuja avaliação de mercado supera o US$ 1 bilhão.

A eNotas, fundada em 2012 em Belo Horizonte, deve continuar operando de forma independente após a aquisição, mantendo o portfólio de clientes atuais, como TOTVS, Shopee, TV Globo e Conta Azul — nos últimos 18 meses, diz a empresa, foram transacionados R$ 71 bilhões em recibos. Nos últimos anos, porém, a companhia veio atraindo o nicho de criadores de conteúdo, tanto pela parceria com a Hotmart, quanto pelo impulso do setor no Brasil.

Divulgação/Hotmart Na esq., Christophe Trevisani, fundador da eNotas, ao lado de João Pedro Resende (Hotmart)

“Com o passar dos anos, vimos cada vez mais sinergia em ofertas para esse público do empreendedorismo digital, algo que vinha de encontro ao que a Hotmart vinha construindo. Faz sentido juntarmos forças, e não trabalharmos separados”, afirma Christophe Trevisani, presidente executivo e cofundador da eNotas.

Além da integração do produto, a expectativa é que, com a aquisição, a eNotas consiga ampliar o portfólio de clientes com o impulso internacional da Hotmart, que possui escritórios na Espanha, Colômbia, no México, nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido, além de ter clientes em 188 países.

O passo da internacionalização, no entanto, não tem prazo: Resende afirma que a startup deve refinar o produto da eNotas, integrá-lo à plataforma da Hotmart e, só então, lançá-lo no mercado internacional. “Vamos ficar uns bons meses trabalhando na integração de produtos até começar a internacionalização”, diz, frisando que o mercado brasileiro cresce a dois dígitos por mês em 2022. “Um dos nossos objetivos é ser uma empresa cada vez mais global. E vamos remar nessa direção.”

Com a compra, a Hotmart adiciona 150 funcionários da eNotas, totalizando pouco mais de 2 mil pessoas que trabalham para a startup belorizontina.

Mau momento para as startups

A aquisição da eNotas acontece em momento em que o mercado de inovação vê secar o capital disponível para financiamento dos negócios: com a inflação global e a guerra da Ucrânia desorganizando a cadeia global de suprimentos, investidores viram as costas para investimentos de risco, como startups. Com isso, levantar rodadas tem sido mais difícil do que durante a pandemia, quando a fonte do capital parecia infinita.

“Fusões e aquisições precisam ser analisadas hoje com muito mais cautelao. Há um ano, crescer era só o que importava, mas hoje não é suficiente e é preciso mostrar perspectiva de geração de caixa”, aponta Resende.

O executivo aponta que tanto a Hotmart quanto a eNotas são duas empresas lucrativas, ou seja, não são deficitárias, característica comum no mercado de startups, onde essas empresas queimam caixa para manter o alto ritmo de crescimento. “É uma aquisição prudente”, define.