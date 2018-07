SÃO PAULO – A IBM está considerando a adoção de uma tecnologia usada na moeda digital bitcoin chamada “blockchain”. Trata-se de uma carteira virtual com registro de transações. A intenção da IBM é criar um sistema de moeda digital e pagamento para moedas importantes, segundo informações de uma pessoa familiarizada com o assunto.

O objetivo seria permitir que pessoas transfiram dinheiro ou façam pagamentos de forma instantânea usando esta tecnologia sem ter que envolver um banco ou câmera de compensação, gerando economia de custos de transação, de acordo com a fonte. As transações estariam em um registro contábil aberto de uma moeda específica de um país como o dólar ou o euro.

Esse registro, ou lista de todas as transações em moeda digital, é considerado a principal inovação tecnológica do bitcoin, permitindo a usuários fazer pagamentos de maneira anônima e instantânea, sem interferência governamental.

Em vez de ficar armazenado em um servidor separado e ser controlado por um indivíduo, empresa ou banco, o registro é aberto e acessível a todos os participantes na rede bitcoin.

A sistema de moeda digital proposto pela IBM funcionaria de maneira similar.

“Quando alguém quiser transacionar no sistema, em vez de você tentar comprar bitcoin, você simplesmente diz, aqui estão alguns dólares americanos”, contou a fonte. “É como o bitcoin sem o bitcoin”.

A IBM é uma de diversas empresas procurando expandir o uso da tecnologia “blockchain” por trás do bitcoin, a moeda digital lançada há seis anos e que é vista com empolgação por investidores e entusiastas da tecnologia.

Fed

A empresa tem participado de discussões informais sobre um sistema monetário com um esquema “blockchain” com vários bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de acordo com a fonte. Se os bancos centrais aprovarem o conceito, a IBM irá construir uma infraestrutura segura e escalável para o projeto.

A empreitada ainda estaria em um estágio inicial. Diferentemente do bitcoin, onde a rede é descentralizada e não existe uma autoridade maior de supervisão, o sistema de moeda digital proposta seria controlada pelos bancos centrais.

A assessoria da IBM não respondeu a pedidos de informações sobre o assunto. O Federal Reserve se recusou a comentar.

Entretanto, existem sinais de que bancos centrais já vêm pensando sobre as inovações que podem advir dos sistemas de moedas digitais. O banco central da Inglaterra, por exemplo, descreveu o registro aberto do blockchain como uma “inovação significativa” que poderia transformar o sistema financeiro de uma maneira geral.