O iFood anunciou na sexta-feira, 21, a aquisição da eComanda, empresa de sistema de automação de gestão de restaurantes. O negócio, que não teve valor divulgado, será integrado à plataforma do iFood e poderá ser utilizado por restaurantes no gerenciamento de pedidos pelo app.

Responsável por atividades como gerenciamento de vendas e controle de estoques, o eComanda visa ajudar, principalmente, estabelecimentos de pequeno e médio porte a organizarem tarefas e demandas específicas de restaurantes. Para isso, o iFood informou que os primeiros seis meses de integração entre as plataformas será gratuito para esses estabelecimentos.

iFood O negócio entre iFood e eComanda não teve valor divulgado

Na lista de ferramentas disponíveis para os estabelecimentos estão: comanda eletrônica, gestão de frente de caixa, controle de estoque, gestão financeira e controle de fluxo de caixa, cadastro e gestão de clientes e programa de fidelidade.

“Seguimos comprometidos em entregar as melhores experiências a nossos parceiros e, por meio das expertises das duas empresas, agregaremos ainda mais valor aos serviços do iFood oferecendo um sistema completo que auxilie o restaurante na tomada de decisão, além de contribuir com a visão mais ampla do parceiro para vendas e estoque. Desta forma, estamos apoiando a conquista de resultados ainda mais expressivos e no desenvolvimento dos estabelecimentos de todos os portes”, afirmou Lucas Lorenzato, chefe de negócios do iFood, em nota.

A entrada do iFood no segmento, indica um aquecimento na disputa desse mercado. Em julho, o Rappi lançou serviço semelhante, que permite gestão dos estabelecimentos, incluindo vendas, marketing e entrega.