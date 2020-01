Após fazer sua fama com entrega de lanches e pizza, o iFood tem um novo objetivo: participar da hora do almoço dos brasileiros. A partir dessa ideia nasceu o Loop, serviço de marmitas que entrega refeições por preços a partir de R$ 10 – o programa já entrega cerca de 650 mil pedidos por mês em 40 cidades brasileiras.

O cardápio do Loop fica dentro do aplicativo do iFood, e as comidas chegam ao usuário apenas com o selo do Loop, sem a identificação de restaurantes. Mas você sabe de onde vem essa comida e como funciona essa logística? Abaixo, respondemos às principais dúvidas sobre o Loop.

O que é o Loop?

Basicamente, é o nome de um projeto do iFood desenvolvido para entregar marmitas na hora do almoço, com o objetivo de ter um preço acessível com opções saudáveis. O Loop fica em uma aba especial dentro do aplicativo do iFood.

Ifood O iFood Loop oferece delivery de pratos feitos

Que tipo de comida tem no Loop?

O cardápio varia de região para região. São 60 opções ao todo, mas em cada região estão disponíveis apenas 30 pratos. A maioria do menu é composta por aquele prato feito tradicional (o famoso “PF”): tem frango grelhado, carne acebolada, bife à parmegiana, acompanhados do bom e velho arroz com feijão. Existem também opções mais fitness, com arroz integral e mais legumes. Dependendo do bairro, há opções vegetarianas.

Não gosto de arroz e feijão, tem outra coisa?

As opções de comida variam de região para região. Mas em alguns bairros há opções como omelete, massas e até mesmo paella.

Quem cozinha as refeições?

O iFood tem 300 restaurantes parceiros que cozinham para o Loop. São estabelecimentos de comida caseira comuns, que destinam parte de sua produção às entregas do Loop. Já há até casos de restaurantes que pararam de atender no salão para cozinhar exclusivamente para o serviço.

Como faço para pedir?

Para acessar o cardápio de marmitas, basta entrar no app do iFood e selecionar a opção do Loop. A lógica é um pouco diferente do que acontece nas entregas normais do iFood, em que você pede a refeição e ela chega cerca de uma hora depois. É preciso agendar o almoço do Loop com antecedência: o pedido deve ser feito na manhã do almoço, com 1h30 de antecipação, ou então no dia anterior, a partir das 14h. Na hora de pedir a comida, você também precisa escolher um horário para receber o almoço: há quatro opções, entre 11h e 14h. Além disso, é preciso selecionar o local de entrega.

Depois de agendado o pedido, é só esperar chegar a comida no dia solicitado. O iFood compila os dados dos agendamentos e, com base em um sistema de inteligência artificial, direciona os pedidos para os restaurantes mais convenientes e para entregadores parceiros. Diferentemente dos pedidos comuns do iFood, os entregadores entregam várias refeições em uma mesma viagem, para otimizar tempo.

Quais são as opções de pagamento do Loop?

Para pagar a marmita pelo aplicativo, você pode usar cartão de crédito ou débito. Também é possível pagar com o cartão na hora da entrega, com a maquininha.

Como a comida chega até mim?

O Loop usa um sistema de inteligência artificial que compila os dados dos agendamentos e direciona os pedidos para os restaurantes mais convenientes e para entregadores parceiros. Diferentemente dos pedidos comuns do iFood, os entregadores entregam várias refeições em uma mesma viagem, para otimizar tempo.

Qual é a diferença do Loop para uma refeição normal pedida no iFood?

Se você entrar no aplicativo do iFood, vai perceber que há alguns restaurantes que entregam pratos feitos na hora do almoço. A diferença é que no Loop há uma padronização da comida, para que os pratos sejam vendidos em grande quantidade todos os dias, por preços baixos. É a estratégia em que o iFood está apostando para penetrar nesse mercado de marmitas.

Sou dono de um restaurante e quero cozinhar para o Loop. Como faço?

O time comercial do iFood realiza uma triagem de restaurantes para o Loop. Na maioria das vezes, eles que vão trás dos restaurantes que têm potencial para produzir em larga escala para o Loop – a empresa costuma receber indicações de estabelecimentos. Mas é possível tentar contato do iFood por meio do canal de atendimento para tentar a parceria. Vale lembrar que a margem de lucro por prato no Loop, recebida pelos estabelecimentos, é menor que a de refeições normais do iFood – a startup não especifica números.