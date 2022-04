O iFood tentou barrar a organização dos entregadores de aplicativos por meio de táticas de propaganda típicas de campanhas políticas, como criação de perfis falsos para difamar adversários em redes sociais. As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 4, pela Agência Pública, que diz ter consultado documentos confidenciais e entrevistado pessoas das agências de publicidade envolvidas com o material — por questões de segurança, os nomes foram omitidos, diz o veículo.

Segundo apurou a reportagem, páginas como Não Breca meu Trampo e Garfo na Caveira teriam sido criadas e mantidas por agências de publicidade digital com intuito de desmobilizar os grevistas, que, desde julho de 2020, pediam melhores condições de trabalho. Quem contratou o serviço foi o iFood, relataram funcionários das empresas Benjamin Comunicação e Social Qi.

As páginas atuaram com uma técnica batizada de “Lado B” (ou marketing 4.0), pela qual perfis falsos administrados por profissionais alimentam as redes com conteúdo a respeito de um tema, geralmente utilizando a mesma linguagem do público-alvo. No caso de campanhas políticas, é comum fabricar memes para atacar adversários, sem citar o próprio candidato. No episódio que envolveria o iFood, as agências tentavam desmobilizar a greve ao acusar o movimento de “politicagem”.

iFood Unicórnio iFood é líder no mercado de entrega de alimentos e refeições no Brasil

A greve dos aplicativos, também conhecida Breque dos Apps, envolveu entregadores de aplicativos como iFood, Rappi e UberEats, entre outros. A primeira paralisação aconteceu em 2020, quando os entregadores notaram a demanda por pedidos crescer acentuadamente em meio à pandemia. Após as primeiras greves, segundo a Pública, o iFood e as páginas na internet mantidas pelas agência de publicidade teriam feito oposição a projetos de lei que tentavam regulamentar o trabalho dos entregadores.

O que diz o iFood

À Pública, o iFood nega qualquer conhecimento dos documentos citados na reportagem nem que tenha trabalhado com a agência SocialQi, mas afirma que contratou serviços de monitoramento digital da Benjamin Comunicações. Ainda, esclarece que não contratou perfis falsos: “A atuação do iFood nas redes sociais se dá estritamente dentro da legalidade.” O Estadão fez contato com a empresa, mas não teve retorno.