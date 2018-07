“Ao infinito e além”, já diria o brinquedo Buzz Lightyear, do filme Toy Story. Esta, sem dúvidas, foi a premissa da Mattel e da Autodesk, que acabam de anunciar uma novo modelo de impressora 3D doméstica que permitirá que crianças e seus pais criem e fabriquem seus próprios brinquedos.

Chamada de ThingMaker, a impressora funciona de maneira conjunta com um aplicativo fornecido pela empresa. A pessoa pode usar modelos no sistema ou criar novas formas. Depois, ela personaliza o brinquedo com acessórios variados, que incluem asas e cabelos, antes de enviar para a impressora 3D. A empresa não informa o tempo de produção da peça.

“Na era digital que vivemos, é muito importante para as famílias transcender o mundo digital e transformar as suas ideias em realidade”, afirma Aslan Appleman, diretor sênior da Mattel, por meio de nota. “O ThingMaker ultrapassa os limites dos jogos de imaginação, dando às famílias uma forma de personalizar seus brinquedos e deixar sua criatividade aflorar.”

De acordo com a Mattel, o aparelho, que por enquanto será vendido apenas nos Estados Unidos, custará US$ 299 (o equivalente a R$ 1,2 mil).