O Brasil ultrapassou a marca de US$ 8 bilhões de investimentos em startups em 2021. Uma verdadeira escalada nos últimos anos – em 2011, por exemplo, esse volume era de US$ 275,4 milhões, conforme dados do Inside Venture Capital, da Distrito. É uma realidade que reforça o amadurecimento do nosso ecossistema de inovação e prepara o País para responder a alguns dos maiores desafios de competitividade, em um mundo cada vez mais digitalizado e acelerado.

Precisamos de mais inovação para a ampla transformação vivida globalmente. Um movimento que acontece a partir de uma série de tecnologias que habilitam o futuro, como internet das coisas (IoT), inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain e 5G, e do novo comportamento do consumidor. As pessoas estão cada vez mais à vontade nesse cenário figital (físico + digital), uma oportunidade e tanto para as companhias que estão conseguindo explorar esse mercado. A tecnologia é o meio para acelerar empresas mais modernas e robustas que, por sua vez, se crescerem e se fortalecerem, serão parte da resposta para a retomada que precisa acontecer.

Pixabay Empreendedores têm papel fundamental na retomada econômica

Sim, os empreendedores têm um papel fundamental nesse cenário.

Eles movimentam a economia, estimulam a criação de novos empregos e de riqueza para o Brasil. Mais do que isso, ajudam a criar empresas mais enxutas e preparadas para resolver as dores dos consumidores. Geram valor que reflete no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento da sociedade.

Sem falar que os novos modelos de negócios já nascem com a missão de modernizar setores tradicionais, como varejo, indústria, saúde, finanças e agronegócios. Só as fintechs já acumulam US$ 3,2 bilhões no ano em aportes recebidos, seguidas pelas retailtechs (US$ 1,04 bilhão), real estate (US$ 1,02 bilhão) e edtechs (US$ 552,7 milhões).

É a nova geração de empresas brasileiras que, ao longo das próximas décadas, terá o compromisso de ajudar a transformar o Brasil. Como conseguir responder a esse desafio e aproveitar as oportunidades? Sendo inquieto, procurando encontrar soluções onde os outros enxergam um problema. Empreender é aceitar se debruçar em um mercado volátil e complexo. É conseguir, no fim das contas, criar um produto ou serviço que entregue valor a quem o utiliza.

Quanto mais ideias criativas, capazes de resolver dores reais da sociedade saírem do papel e conseguirem se fortalecer, mais rapidamente conseguiremos responder aos desafios do século 21.