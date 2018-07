AP

O programa de inteligência artificial do Google bateu o campeão sul-coreano Lee Sedol no antigo jogo de tabuleiro Go nesta terça-feira, 15. O software se recuperou da derrota que sofreu no último domingo para chegar à sua quarta vitória em uma série de cinco partidas.

O AlphaGo, desenvolvido pela subsidiária do Google DeepMind, já havia obtido três vitórias no sábado, em um resultado que chocou o mundo.

O programa fez história no ano passado ao se tornar a primeira máquina a vencer um jogador humano profissional, mas Lee, de 33 anos, era visto como um oponente muito mais formidável.

“Um dos jogos mais incríveis na história”, publicou no Twitter o fundador da DeepMind Demis Hassabis após a partida. “A reviravolta depois do grande erro inicial contra Lee Sedol foi impressionante.”

O Go, mais popular em países como China, Coreia do Sul e Japão, envolve dois competidores que movem pedrinhas pretas e brancas em um tabuleiro quadriculado, com a meta de conquistar a maior parte do território.

O jogo é perfeito para pesquisadores de inteligência artificial porque há movimentos demais para que uma máquina vença por cálculos brutos, maneira como a Deep Blue, da IBM, superou o antigo campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997.

/COM REUTERS