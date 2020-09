Um levantamento da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos, indicou que, somente no ano de 2019, o valor de investimentos-anjo em startups brasileiras somou R$ 1,067 bilhão, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

Essa é a primeira vez que o volume de investimento ultrapassa o R$ 1 bilhão desde a pesquisa começou a ser feita, em 2010, e indica que, no ano passado, os aportes foram feitos por 8.220 investidores no total. Na expectativa, os números ficaram maiores do que o esperado, com alta de pelo menos 6% no número de investidores.

Embora o mercado brasileiro tenha absorvido uma grande quantidade de aportes, o total ainda é pequeno em comparação à outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, os investimentos ficam na ordem de US$ 23,9 bilhões anualmente — o Brasil tem cerca de 0,85% desse total por ano.

Para o ano de 2020, as expectativas também vão por outro caminho. Por conta da crise causada pelo coronavírus, é esperado que o valor aportado por investidores-anjo diminua pelo menos em 10%, em relação à 2019.

"Apesar dos bons resultados de 2019, infelizmente a perspectiva para 2020 é bastante negativa, em especial considerando que, enquanto diversos investimentos são incentivados, o em startups é duplamente tributado. Além do imposto sobre os ganhos de capital, as eventuais perdas não podem ser deduzidas", afirma Cassio Spina, presidente e fundador da Anjos do Brasil, na pesquisa divulgada pela organização.