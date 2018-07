Reuters O primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, durante conferência em Buenos Aires, na Argentina

O Japão planeja construir o supercomputador mais rápido do mundo, em uma aposta para municiar as fabricantes do país com uma plataforma para pesquisa que pode ajudá-las a desenvolver e melhorar os carros autônomos, robótica e diagnósticos médicos.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria investirá o equivalente a US$ 173 milhõe no projeto, que não havia sido divulgado antes, mostrou o orçamento, como parte da política do governo para retomar a posição do Japão no mundo da tecnologia. O país perdeu a dianteira em muitas áreas em meio à intensificação competição com a Coreia do Sul e a China, lar da máquina com melhor performance do mundo atualmente.

Em um movimento que deve colocar o Japão no topo dos supercomputadores, os engenheiros devem construir uma máquina que pode fazer 130 quadrilhões de cálculos por segundo - ou 130 petaflops em linguagem científica - no início do ano que vem, disseram à Reuters fontes envolvidas no projeto.

Nesta velocidade, o computador japonês estaria a frente do chinês Sunway Taihulight, que tem capacidade de 93 petaflops.

"Até onde sabemos, não há nada que seja tão rápido", disse o diretor geral do Instituo Nacional de Ciências Industriais Avançadas e Tecnologia do Japão, Satoshi Sekiguchi. O computador será construído no instituto.

O esforço para retornar à vanguarda acontece num momento de crescente nostalgia do auge da destreza tecnológica do Japão, que diminuiu desde que a China o superou como a segunda maior economia do mundo.