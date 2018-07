Movida Franklin conta com ajuda das startups para inovar

A locadora de carros Movida, controlada pela JSL, vai iniciar na próxima semana um programa de parceria com startups, chamado Movida Labs. Os empreendedores interessados em participar da seleção poderão se inscrever a partir de hoje até 31 de agosto.

Empresas que desenvolvam tecnologias que possam ser aplicadas em diferentes áreas de negócio – do financeiro ao rastreamento da frota de veículos de aluguel – estão na mira da Movida. Ao final do processo, previsto para setembro deste ano, a companhia vai escolher entre cinco e dez startups para participar de projetos de inovação.

Em entrevista exclusiva ao Estado, o presidente executivo da Movida, Renato Franklin, afirma que o programa oficializa a aproximação com startups que a Movida vem fazendo pontualmente ao longo dos últimos anos. “Nós já fizemos alguns projetos com startups para melhorar processos internos e para ações de marketing online”, diz Franklin, “mas os projetos foram pontuais e com startups diferentes.”

A Movida – que fez sua oferta inicial de ações (IPO) em fevereiro deste ano – vem aumentando seus esforços na área de inovação. Na metade de 2016, criou uma área dedicada a desenvolver novos produtos e serviços, além de melhorar processos internos. De lá, diz Franklin, saíram ideias como a reserva de carros por meio de um aplicativo para smartphones, a devolução de carros sem passar pelo balcão, além da oferta de conexão Wi-Fi dentro dos veículos alugados.

Parceria. Com o Movida Labs, a locadora de carros tenta criar um processo para encontrar startups que a ajudem a superar desafios internos – que envolvem melhoria de processos nas áreas de marketing, financeiro, jurídico, comercial e operações – assim como a pensar soluções inovadoras para impulsionar o crescimento de serviços para clientes, como aluguel de carros, gestão de frotas e venda de carros seminovos.

O modelo adotado será o de parceria, ou seja, as empresas selecionadas poderão desenvolver tecnologias em conjunto com a Movida e terão como benefício mentoria dos profissionais da empresa. Num primeiro momento, no entanto, Franklin não pretende investir nas startups. “Nosso objetivo não é acelerar ou investir nas startups, mas permitir que elas cresçam junto com a Movida, sendo nossos fornecedores”, afirma o executivo.

O processo de seleção das empresas envolverá uma seleção inicial que deve chegar a cem empresas com afinidade com os objetivos da Movida. Depois da análise dos gestores da locadora de carros e da equipe de inovação, algumas empresas serão selecionadas para uma apresentação. Ao final, a Movida espera selecionar pelo menos cinco empresas. Elas vão iniciar projetos-piloto em conjunto com executivos da Movida, com duração variável, de acordo com a área de negócio.

As empresas selecionadas não terão garantia de conseguir contratos com a empresa no futuro, mas para o presidente executivo da Movida, a aproximação pode gerar bons frutos para ambos os lados. “Algumas dessas startups podem se tornar fornecedores de longo prazo”, diz o executivo. “Para a Movida, o programa vai ajudar a fazer projetos mais assertivos.”