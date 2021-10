A Locaweb anuncia a compra da totalidade da plataforma de influenciadores Squid, por R$ 176,5 milhões. Os sócios da startup, fundada em 2014, no segmento de Creators Economy para conectar influenciadores e criadores de conteúdo às marcas, ainda terão direito a earn out, a depender do atingimento de determinadas metas.

Os fundadores Felipe Oliva e Carlos Tristan permanecerão na operação junto com o time de colaboradores.

A base da Squid hoje reúne cerca de 100 mil influenciadores, que produziram 300 mil conteúdos em 2021, os quais geraram mais de 700 milhões de impactos, segundo comunicado ao mercado. A receita anual recorrente (ARR) é superior a R$ 100 milhões, com crescimento de triplo dígito em 2021.

A companhia ainda está avaliando se a aquisição envolve direito de recesso.