A startup de compra, reforma e venda de imóveis Loft anunciou nesta sexta-feira, 2, a compra de 100% da operação da fintech CredPago, que substitui a figura do fiador na locação de imóveis.

Com o acordo, os fundadores e acionistas da CredPago, entre eles o banco BTG Pactual, receberão participação acionária minoritária na Loft.

Fundada em 2016, CredPago tem hoje 16 mil imobiliárias parceiras, 145 mil clientes finais e cerca de 300 funcionários diretos. Ao todo, a empresa diz ter 123 mil contratos que resultam em cerca de R$ 40 bilhões em ativos sob gestão.

Tiago Queiroz/Estadão Florian Hagenbuch e Mate Pencz, fundadores da Loft

A CredPago continuará sendo administrada pelos seus atuais diretores. “Escolhemos nos juntar ao time da Loft pela complementaridade dos negócios e postura consistente voltada para o fortalecimento das imobiliárias”, disse Jardel Cardoso, presidente executivo da fintech, em nota nesta sexta.

Com a CredPago sob seu guarda-chuva, a Loft fortalece sua divisão de serviços financeiros. Desde 2020, a Loft oferece ferramentas de financiamento, movimentando R$ 2 bilhões em crédito imobiliário – em setembro, a Loft comprou a Invest Mais, que aproxima clientes de opções de financiamento imobiliário. A startup atingiu a avaliação de US$ 2,9 bilhões em abril, após fechar um aporte de US$ 525 milhões.