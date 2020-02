A startup de imóveis Loft anunciou nesta segunda-feira, 10, a compra da startup Spry, especializada em pesquisa de mercado. Com a aquisição, a Loft pretende otimizar seu serviço a partir de análise de dados sobre imóveis e perfis de usuários em São Paulo.

"Por meio das pesquisas conseguimos descobrir dados como o que as pessoas valorizam em uma determinada região e isso permite uma entrega cada vez mais satisfatória”, afirmou Mate Pencz, fundador da startup, em comunicado. A Spry vai ajudar a Loft a mapear a intenção de compra das pessoas. “Conseguimos saber quais os demais serviços e produtos adjacentes que essa pessoa está buscando na hora de comprar e vender um apartamento, por exemplo", disse ele.

Tiago Queiroz/Estadão Florian Hagenbuch e Mate Pencz, fundadores da Loft; startup se tornou o novo unicórnio brasileiro

A Spry é dona de uma plataforma de coleta de informações que audita em tempo real os dados coletados por pesquisadores. A empresa tem mais de 50 mil pesquisadores cadastrados em 2,5 mil municípios.

Segundo Pencz, as pesquisas de mercado também vão ajudar a estabelecer a precificação dos serviços da startup. A Loft já está operando com a plataforma da Spry nos bairros de Moema, Jardim Paulista e Itaim Bibi e espera chegar a novos bairros em São Paulo nos próximos meses. Trata-se da segunda aquisição da Loft, que é um unicórnio brasileiro (empresa avaliada em mais de US$ 1 bilhão). A empresa já havia adquirido a startup Decorati,especializada na reforma de apartamentos.