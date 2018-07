New York Times

A L’Oreal vai lançar, em breve, um adesivo ultra fino em formato de coração que mede os danos causados na pele pela exposição ao Sol. O adesivo My UV Patch é resultado de uma parceria entre a empresa de beleza, que tem sua própria incubadora de tecnologia, com a empresa desenvolvedora de sensores MC10 e a de design PCH.

Uma vez fixado em alguma parte do corpo exposta ao sol, os corantes fotossensíveis do adesivo mudam de cor de acordo com o tempo de exposição e a intensidade dos raios ultravioletas (UV). Para saber o quanto de dano a luz solar causou sobre determinada região do corpo, basta escanear o adesivo com a câmera do smartphone por meio de um aplicativo. Além disso, o app vai oferecer sugestões sobre como se proteger e cuidar melhor da pele.

O My UV Patch é um dos primeiros vestíveis flexíveis destinados os consumidores, que pretende ser mais prático e barato do que os relógios e pulseiras. “Trabalhamos nesta tecnologia por cerca de seis ou sete anos. A parceria com a L’Oreal identificou uma área em torno da saúde da pele em que esta tecnologia poderia ter valor”, disse o vice-presidente e cofundador da MC10, Roozbeh Ghaffari, em entrevista ao site da revista Wired.

O dispositivo inteligente é temporário, já que dura em média de três a cinco dias. Contudo, inicialmente, ele estará disponível no mercado de graça em 15 países, a partir do segundo trimestre deste ano.