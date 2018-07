GRAF9891. BARCELONA (ESPA?A), 26/02/2018.- Un visitante ante el estand de Vodafone durante la primera jornada del Congreso Mundial de M?viles (MWC en su siglas en ingl?s), que hoy ha sido inaugurado en Barcelona por el rey Felipe. EFE/Alberto Est?vez

A Lua receberá sua primeira rede de telefonia móvel com 4G no próximo ano, permitindo a transmissão em alta definição da paisagem lunar de volta à Terra. O empreendimento, anunciado durante a Mobile World Congress 2018, feira de tecnologia que ocorre nesta semana em Barcelona, tem sido visto como parte de um projeto para apoiar a primeira missão lunar financiada de forma privada.

A operadora Vodafone Germany, a fabricante de equipamentos de rede Nokia e a montadora Audi disseram na terça-feira, 27, que estão trabalhando juntas para apoiar a missão, 50 anos após os primeiros astronautas da agência espacial americana Nasa caminharem na Lua.

A Vodafone disse ter eleito a Nokia como sócia tecnológica para desenvolver uma rede espacial que seria um pequeno pedaço de hardware, pesando menos do que uma sacola de açúcar. As companhias trabalham com a empresa PTScientists no projeto, com um lançamento programado para 2019. Provavelmente, o lançamento será feito no Cabo Canaveral, em um foguete Falcon 9, da Space X, a empresa de engenharia aeroespacial de Elon Musk.

Um executivo envolvido disse que a decisão de construir uma rede 4G em vez de uma rede 5G de última geração foi tomada porque as redes de próxima geração permanecem no estágio de testes, ainda não estáveis ​​o suficiente para garantir que elas funcionariam na superfície lunar.