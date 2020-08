O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, 6, a aquisição das empresas Unilogic Media Group e Canal Geek Internet Ltda (Canaltech) e da plataforma Inloco Media, unidade de negócio da startup pernambucana Inloco Tecnologia da Informação, focada na comercialização de publicidade digital.

Sem revelar o valor do negócio, a empresa ressalta em comunicado ao mercado que as transações marcam sua entrada no segmento de publicidade online. "Por meio do MagaluAds, será possível ampliar a divulgação de milhões de produtos disponíveis na plataforma do Magalu, além de monetizar a sua forte audiência", acrescenta a companhia.

InLoco InLoco vendeu sua divisão de publicidade online para o Magazine Luiza

O Canaltech, de acordo com a Magazine Luiza, é uma das maiores plataformas multimídia do país com foco na produção de conteúdo de tecnologia em texto, áudio e vídeo, incluindo análises de produtos, podcasts, temas corporativos e cobertura do noticiário diário. O portal atinge mensalmente 24 milhões de visitantes únicos.

Fundada em 2014, depois de nascer como trabalho de graduação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a InLoco cresceu com uma tecnologia voltada para o marketing - ela usa geolocalização para direcionar ofertas e anúncios.

Desde o ano passado, porém, a companhia mudou o foco e passou a investir fortemente em soluções de segurança online que também usam a localização dos clientes. Esse passou a ser o grande ponto de negócios para a companhia, com a divisão de publicidade digital assumindo um papel menor nas operações da companhia.

Em março, a InLoco anunciou uma parceria com o Magazine Luiza para a criação de um centro de pesquisas em Recife que focaria em soluções de varejo e geolocalização. Na época, entre 30 e 40 dos cerca de 90 funcionários da InLoco foram deslocados para o novo projeto. E a ligação das duas companhias é histórica.

A InLoco recebeu investimentos da família proprietária do Magazine Luiza. Em junho de 2019, a InLoco recebeu um aporte de US$ 20 milhões, liderado pelo fundo norte-americano Valor Capital e pelo fundo brasileiro Unbox Capital, que pertence aos proprietários do Magazine Luiza.