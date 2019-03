REUTERS/Rick Wilking Se o McDonald’s de fato anunciar a compra da Dynamic Yield, será a maior aquisição da empresa desde 1999

O McDonald’s deve anunciar a aquisição da startup de big data Dynamic Yield pelo valor de US$ 300 milhões, afirmou nesta segunda-feira, 25, a revista de tecnologia Wired. A inteligência artificial usada pela empresa, baseada em algoritmos, permitirá que o McDonald’s use informações de consumo para oferecer uma experiência personalizada ao cliente.

A tecnologia permite, por exemplo, que a empresa use dados como hora do dia, clima e produtos mais populares para indicar a comida mais adequada ao usuário. A Dynamic Yield é uma empresa de Tel Aviv, em Israel, fundada em 2011.

Com a aquisição, o McDonald’s segue a direção de empresas de tecnologia como a Amazon, que usam informações de usuários para direcionarem recomendações certeiras para o cliente. Por usar dados pessoais, discussões sobre privacidade sempre permeiam esse tipo de tecnologia.

Se o McDonald’s de fato anunciar a compra da Dynamic Yield, será a maior aquisição da empresa desde 1999, segundo a Wired. Dinheiro não é problema nesse caso: só em 2018, o McDonald’s teve um lucro líquido de US$ 6 bilhões.

O presidente executivo do McDonald’s, Steve Easterbrook, disse à Wired que a empresa tem grandes planos envolvendo big data e inteligência artificial. Uma das ideias é usar câmeras para escanear a placa do carro do cliente, para fazer sugestões de menu mais personalizadas.