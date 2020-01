O setor brasileiro de startups teve, ao longo de 2019, 60 operações de fusões e aquisições – um crescimento de 233% com relação ao ano anterior, com 18 negócios. Os números fazem parte de estudo da consultoria Distrito, divulgado com exclusividade ao Estado, e mostram a maturidade do ecossistema de inovação do País. O levantamento levou em consideração aquisições e fusões feitas tanto entre startups como por grandes corporações e novatas de tecnologia.

“Mais do que apenas ser um índice do bom momento do mercado, a alta nas fusões e aquisições indica que mais investimentos podem acontecer em startups nos próximos tempos”, explica Gustavo Gierun, cofundador do Distrito. “Isso porque essas negociações propiciam “saídas” aos investidores, que podem utilizar o capital para fazer novas apostas. Além disso, gera exemplos de sucesso que motivam novos empreendedores”

Zup Aquisição da mineira Zup pelo Itaú foi um dos marcos do setor em 2019

Na visão do responsável pela pesquisa, o número de transações também ressalta o interesse das grandes empresas na busca por soluções inovadoras. “Se for fazer uma estimativa, imagino que 90% das companhias hoje está tentando descobrir como inovar”, diz Gierun.

Entre as principais negociações realizadas no ano passado, há destaques evidentes. Entre eles, a fusão entre a brasileira Yellow e a mexicana Grin, que resultou na startup de mobilidade Grow, a compra da startup mineira Zup pelo Itaú e até mesmo algumas operações de acqui-hiring, quando uma startup adquire outra interessada em seu time de tecnologia. Foi o que aconteceu, por exemplo, entre o unicórnio Gympass e a portuguesa Flaner, ou entre a catarinense Exact Sales e a goiana Resultys.

Quando considerada a divisão entre setores, destaca-se o setor de adtechs (startups de publicidade e propaganda digital), com 11 operações, seguido por tecnologia da informação, com 10 transações, e fintechs, com 6.