Reuters Nasdaq está entre as operadoras de bolsa que vão usar tecnologia na detecção de fraudes

Programas de inteligência artificial já venceram mestres de xadrez e campeões de programas de perguntas e respostas na TV. A próxima etapa é identificar trapaças no mercado de ações. Duas operadoras de ações do mercado financeiro anunciaram planos para lançar, nos próximos meses, ferramentas de inteligência artificial para fiscalizar transações, ao mesmo tempo em que agências reguladoras também estão investindo no campo. Executivos esperam que computadores com sistemas inteligentes possam ajudá-los a descobrir irregularidades mais rapidamente.

O software poderá, por exemplo, varrer mensagens de chat para detectar atitudes suspeitas relacionadas a grandes vendas de ações e também conseguirá descobrir de forma rápida tentativas de fraude, como o "layering", onde os corretores vendem e compram ações rapidamente para elevar seu preço artificialmente.

O vice-presidente executivo da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Tom Gira, acredita que as ferramentas podem até prever novos tipos de ameaça. "A nossa maior preocupação é que exista algum esquema de manipulação que não conhecemos. Esses softwares parecem ter a capacidade de nos dar uma visão maior sobre o mercado", afirma.

A FIRNA planeja testar o software no próximo ano, enquanto a Nasdaq e a London Stock Exchange devem começar a usar suas versões até o final do ano. As empresas também pretendem vender o produto para bancos e administradores de fundos, para que estes também consigam monitorar seus funcionários.

A tecnologia de inteligência artificial está em desenvolvimento desde a década de 1950. Os sistemas do tipo permitem resolver quebra-cabeças ou até dignosticar doenças. Hoje em dia, a tecnologia está presente em produtos conhecidos do consumidor doméstico, como a assistente pessoal Siri, presente no iPhone.

Atualmente, os sistemas de vigilância do mercado financeiro usam algorítimos para detectar padrões suspeitos, mas o volume de transações pode desencadear um número enorme de alertas, muitos deles falsos. Para Gira, a inteligência artificial permitirá que as máquinas detectem somente as verdadeiras ameaças.

Os novos sistemas serão usados pelos operadores das bolsas de valores e da agência reguladora para monitorar o mercado, mas as empresas também pretendem comercializá-los como serviço para grandes bancos e fundos de investimento conduzirem suas próprias investigações. Ainda não há data para o lançamento dos produtos no mercado.