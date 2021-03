O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, anunciou nesta quinta-feira, 11, novas ferramentas de pagamento para seus clientes no Brasil. Em parceria com a Visa, a startup vai lançar um cartão de crédito e permitirá pagamentos sem contato, diretamente pelo app da conta digital.

O Mercado Pago já tinha um cartão de débito vinculado à conta digital, que oferece, entre outros serviços, pagamentos, transferência de dinheiro e parcelamento de contas. Segundo Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, a fintech trabalha para que consiga alcançar mais clientes em 2021. No ano passado, a empresa chegou a cerca de 20 milhões de usuários ativos no app e aproximadamente 10 milhões de vendedores na plataforma.

Mercado Pago O Mercado Pago também anunciou que a fintech vai oferecer pagamentos por aproximação direto do app

“É uma solução que permite a pequenos comerciantes se conectarem com compradores. Estamos completando nossa proposta e estava faltando um desejo dos nossos usuários que é o cartão de crédito”, diz Oliveira.

O cartão de crédito do Mercado Pago terá bandeira Visa, e foi desenvolvido durante o ano de 2020 junto com a empresa de pagamentos. A função crédito vai funcionar no mesmo cartão de débito e será oferecida para a base de clientes do Mercado Pago, a princípio — o recurso poderá ser habilitado durante o mês de abril. A intenção é liberar o cartão para outros usuários no final do ano.

Com a novidade, segundo a empresa, será possível parcelar compras em até 18x em lojas do Mercado Livre, além de contar com um cartão virtual e anuidade gratuita em cmpras acima de R$ 50 por mês. Em outras modalidades, a anuidade é de R$ 15. Para pedir o cartão, é necessário acessar o app do Mercado Pago e pedir a função.

O Mercado Pago também anunciou que vai oferecer pagamentos por aproximação direto do app. A tecnologia permite que os usuários comprem produtos sem utilizar o cartão físico, apenas com a habilitação do NFC pelo celular. Por enquanto, a ferramenta vai estar disponível apenas para o cartão de débito, e deve ser liberado no segundo semestre para a função crédito.

Para Fernando Pantaleão, vice-presidente de vendas e soluções para o comércio da Visa no Brasil, a introdução do pagamento sem contato pelo celular é importante para os clientes não só pela facilidade de sair sem o cartão, mas também pela segurança de distanciamento nas lojas.

“O público está olhando a carteira de pagamento digital como mais seguro na pandemia. É quase uma questão de saúde pública. É um contexto do crescimento do Mercado Pago, de uma metodologia das pessoas. É uma coisa que realmente veio para ficar, é parte do comportamento do consumidor”, afirmou.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani