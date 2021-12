Recém-chegada ao Brasil, a mexicana Nowports, startup de gerenciamento de transportes de carga por navios e aviões, acaba de receber um aporte Série B de US$ 60 milhões, liderado pela Tiger Global e com participação de SoftBank e DTS. De olho em um mercado gigante no Brasil e pouco explorado por startups, a empresa oferece serviços financeiros, além de produtos de rastreamento e de seguro para cargas transportadas por navio.

“Uma dos maiores objetivos desse investimento é expandir agressivamente no Brasil e aumentar nosso portfólio de produtos financeiros nos países onde operamos. Queremos lançar seguros, diferentes soluções de crédito e outros produtos para esses clientes”, afirma Alfonso de los Ríos, cofundador e presidente da Nowports, em entrevista ao Estadão.

Criada por los Ríos e Maximiliano Casal, a Nowports atua no México, onde foi fundada, Peru, Chile, Uruguai, Colômbia e começou a sua operação no Brasil em setembro, após receber um aporte de US$ 8 milhões. Segundo los Ríos, a intenção é que o Brasil se torne o maior mercado da startup já no próximo ano e adicione itinerários aos serviços.

A empresa oferece serviços com foco na importação e exportação de produtos, arrecadando por taxas de operação por container monitorado. Em parceria com empresas de transporte, a startup gerencia uma plataforma que reúne informações sobre localização, recebimento e regularização das cargas. Para isso, a Nowports tem um software que integra todas as informações sobre o transporte para que os clientes possam saber exatamente os procedimentos feitos durante o transporte da carga.

“O desafio de ter uma plataforma digital nesse setor é que os clientes dependem de serviços que não possuem uma estrutura consolidada ao longo do processo de importação/exportação. Às vezes, a comunicação está espalhada por mensagens de e-mail e de WhatsApp. O que nós estamos fazendo é abordar essas empresas e conectar todos os seus sistemas internos via internet das coisas (IoT) e softwares automatizados”, explica los Ríos.

Além disso, a Nowports adicionou ao seu portfólio de serviços um plano de seguro e de financiamento de cargas, onde clientes podem contratar crédito para utilizar no setor de cargas e assegurar o transporte de produtos. Os dois planos são feitos a parte do serviço de gerenciamento, mas podem integrar uma mesma operação de carga.

Divulgação/Nowports Criada por Alfonso los Ríos e Maximiliano Casal, a Nowports nasceu no México

Além do mar

O crescimento também abre portas para rotas além mar: o sistema da empresa trabalha também com transporte aéreo no Brasil, com autorização para gerenciar remessas de importação e exportação via Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Com isso, a maior parte do cheque recebido nesta semana deve ser investido por aqui antes da empresa abrir os planos para conquistar outros territórios. Ao todo, são 3 mil funcionários na América Latina e cerca de 1,2 mil clientes espalhados pelos países em que opera. No Brasil, o número deve crescer exponencialmente em todas as áreas — movimento iniciado por los Ríos, que recentemente se mudou para São Paulo para acompanhar de perto o crescimento do negócio por aqui.

“Nosso objetivo é mais do que fazer com as empresas importem e exportem mais os seus produtos, nós queremos que esse processo seja tranquilo e queremos fazer parte de todo o universo desse serviço, com seguros e crédito para essas empresas”, afirma los Ríos.

Onda mexicana

A Nowports pode estar chegando em território estrangeiro, mas já encontra diversas conterrâneas em solo brasileiro. A empresa é mais uma da leva de startups mexicanas que desembarca no País em busca de expansão de serviços e aumento de operação na América Latina.

Só em 2021, o México viu nascer cinco unicórnios (startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) — dois deles, Clara e Incode, alcançaram o status no último mês e já direcionam investimentos para fincar o pé no Brasil e crescer a operação por aqui.

“Agora estamos focados em crescer na América Latina, mas também estamos mirando outros mercados. Vamos expandir para Shangai, na China, para Bilbao, na Espanha e também para Miami, nos Estados Unidos, mas não serão escritórios comerciais por enquanto, e sim postos de operação focados na experiência do cliente. Mas, por enquanto, estamos bem focados em continuar nossa expansão nos países latino-americanos”, ressalta los Ríos.

Na visão de Pedro Carneiro, diretor da aceleradora ACE Startups, o Brasil pode funcionar como mercado intermediário para as startups mexicanas, antes da expansão para os Estados Unidos, que é o destino final com que essas empresas costumam sonhar.

“É um movimento contra-intuitivo: poderia ser mais óbvio ir para Argentina, por exemplo, onde o idioma é o mesmo. Mas as mexicanas acham que vale a pena encarar as diferenças do Brasil pelo tamanho do mercado e a alta adesão do brasileiro a novas tecnologias. Acaba sendo um teste mais rápido do produto”, diz Carneiro.

Ainda sem a medalha de unicórnio, a Nowport quer ampliar o time de funcionários para aproximadamente 100 trabalhadores em 2022. Hoje, são cerca de 15 funcionários trabalhando em um escritório em São Paulo - e a empresa já planeja distribuir seus times em novas bases em Belo Horizonte e em Santos.

“Nós queríamos estar no Brasil desde o início. É o maior mercado da América Latina em termos de logística e cadeia de suprimentos e é um mercado que está crescendo muito a cada ano, não só nas operações marítimas mas também aéreas. Nós sempre gostamos da ideia de impactar esse ecossistema no Brasil”, explica los Ríos.